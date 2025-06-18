В МАГАТЭ заявили об отсутствии доказательств, что Иран ведет ядерную программу

МАГАТЭ не обладает конкретными доказательствами того, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Об этом заявил глава международной организации Рафаэль Гросси, сообщает РИА Новости .

По его словам, ни одно государство не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90%. Чтобы создать ядерное оружие, уран нужно обогатить до 90%.

По словам Гросси, чтобы объявить о наличии в Иране активной программы по созданию ядерного оружия, нужны конкретные доказательства. Агентство не видело таковых.

Однако он отметил, что ситуация все равно вызывает беспокойство. Глава организации представил соответствующий доклад Совету управляющих МАГАТЭ. Гросси также добавил, что высказывал Тегерану, что создание ядерного оружия несовместимо с исламом.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. Еврейское государство обвинило Тегеран в том, что тот тайно работает над военно-ядерной программой. С тех пор стороны обмениваются ударами.

Утром 18 июня ЦАХАЛ атаковал производства для обогащения урана в Иране. В этом были задействованы свыше 50 истребителей ВВС Израиля.