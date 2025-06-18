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Израиль атаковал производства для обогащения урана в Иране

ЦАХАЛ опубликовал заявление о том, что атаковал иранские производственные объекты, которые работали для изготовления центрифуг для обогащения урана, сообщает ТАСС .

В этом они задействовали свыше 50 истребителей ВВС Израиля. Атака проведена минувшей ночью.

Как уточнили в ЦАХАЛ, истребители совершили серию атак на военные объекты в районе Тегерана.

В ночь на 13 июня Израиль приступил к операции против Ирана. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные объекты противника. После этого последовал ответный удар от Ирана. Стороны и сейчас продолжают обмениваться ударами.