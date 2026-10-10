Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 10–12 октября

9 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

10 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском — III класс.

11 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском — III класс.

12 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — II класс.

В ближайшие дни температура будет плюс 12-17 градусов, ночью — плюс 7-12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.