Израиль нанес удар по лагерю беженцев в Газе
Три человека погибли при израильском ударе по лагерю беженцев
Три человека погибли, около 40 получили ранения при израильском ударе по лагерю беженцев в секторе Газа, сообщает RT со ссылкой на Al Jazeera.
В публикации отмечается, что израильские военные атаковали временное жилье для перемещённых лиц в больнице.
После удара начался крупный пожар в центре сектора Газа, сказано в статье.
Ранее ЦАХАЛ применил неизвестные химикаты против миротворческих сил ООН в регионе.