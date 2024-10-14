Неизвестный газ применили против миротворцев в Ливане

сегодня в 02:40

От неизвестного газа в Ливане пострадали 15 миротворцев

Израиль мог применить неизвестный газ против миротворческого контингента ООН в Ливане, пишет Telegram-канал РЕН ТВ .

«15 миротворцев пострадали от последствий, включая раздражение кожи и желудочно-кишечные реакции, после того, как дым проник в лагерь», — указано в заявлении организации.

Миротворцы уточнили, что военные надели маски, которые не спасли от отравления.

Ранее в США выразили обеспокоенность атаками израильской армии на подразделения ООН в Ливане.