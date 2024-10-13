В Пентагоне обеспокоились ударами израильской армии по миротворцам в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галантом выразил обеспокоенность ударами ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане, сообщает RT.

«Министр обороны США Ллойд Остин в субботу выразил „глубокую озабоченность“ сообщениями о том, что израильские силы якобы открывают огонь по миротворцам ООН в Ливане», — сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Пентагона.

Министр обороны призвал Израиль перейти от военных действий в Ливане к дипломатическим вариантам разрешения конфликта. Кроме того, он обговорил со своим израильским коллегой гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов ЦАХАЛ по территории Ливана за сутки погибли 26 человек, еще 144 пострадал. Всего с начала конфликта погибло 2255 человек и 10 524 получили ранения.