В Ливане от израильских ударов за сутки погибли 26 человек

В результате авиаударов ЦАХАЛ по территории Ливана за сутки погибли 26 человек, еще 144 пострадали, пишет РИА Новости .

Как сообщили в Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, всего с начала конфликта погибло 2255 человек и 10 524 получили ранения.

При этом больше всего человек погибло в Южном Ливане, где идут самые интенсивные. Число погибших в этой части составило 17 человек.

Ранее ЦАХАЛ ударила по 120 объектам шиитской организации в Ливане. В результате погиб глава штаб-квартиры «Хезболлы» Сухейл Хусейн Хусейни. Он отвечал за поставки вооружений из Ирана.