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Сотня израильских истребителей ударила по 120 объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские истребители в течение часа атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане, в общей сложности у военных было более 120 целей, в числе которых ракетная база и разведывательный штаб группировки, сообщает РБК .

СМИ Ливана пишут, что в районе пригорода Бейрута поднялся столб дыма. В операции участвовали порядка 100 истребителей Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что «Хезболла» разместила свою инфраструктуру в жилых районах Ливана. Израиль оповестил мирное население о необходимости эвакуироваться в безопасные места перед тем, как начать атаку на объектов шиитской организации.

Ранее сообщалось, что в Бейруте после израильских обстрелов начались мощные пожары. По данным СМИ, целью военных был юг города.