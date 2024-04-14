Израиль нанес удар по городу Наби-Шайт в Ливане

Израиль ударил по ливанскому городу Наби-Шайт. Ливанские СМИ отметили, что над городом поднялся дым, сообщает РЕН ТВ .

Наби-Шайт расположен окрестностях города Баальбек. Его считают оплотом «Хезболлы», который находится примерно в 100 км от израильской границы, в 65 км к северо-востоку от Бейрута.

Иран во время атаки на Израиль ночью 14 апреля запустил 185 дронов и 36 крылатых ракет. По данным The New York Times, также удары наносили 110 ракетами класса «земля — земля».

Большую часть запусков совершили из Ирана.