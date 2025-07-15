Ливень внес коррективы: люди опаздывают на рейсы из-за вставшего «Аэроэкспресса»

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Пассажиры опаздывают в Шереметьево из-за вставшего в грозу «Аэроэкспресса»

Из-за техсбоя, произошедшего на фоне непогоды на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1, остановились «Аэроэкспрессы», следующие в аэропорт Шереметьево. Пассажиры переживают, что не успеют на свои рейсы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как заявили граждане, оказавшиеся в ловушке стихии, поезд не движется с места уже целый час.

«Сказали, что после грозы не работает напряжение, люди опаздывают на самолет», — пожаловались пассажиры.

По словам заложников ситуации, им предложили выйти из состава и добраться до аэрогавани самостоятельно.

Ранее сильная гроза отключила свет на станции МЦД-1 Бескудниково. В связи с этим и произошел сбой в движении поездов.