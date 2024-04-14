The New York Times рассказала о деталях удара Ирана по Израилю

Иран во время атаки на Израиль ночью 14 апреля запустил 185 дронов и 36 крылатых ракет. По данным The New York Times, также удары наносили 110 ракетами класса «земля — земля», сообщает РБК.

В издании уточнили, что большую часть запусков совершили из Ирана. Также их производили из Ирака и Йемена. Позже информацию подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, также ракеты и дроны запускали из Сирии.

По информации главы Пентагона, силы США перехватили десятки снарядов. Президент Америки Джо Байден отметил, что Израиль благодаря американским бойцам сбил почти все ракеты и беспилотники.

Ранее сообщалось, что иранскими спецназовцами было захвачено судно, где находятся россияне — моряки из Приморского края.