На борту захваченного Ираном судна есть россияне

На борту захваченного иранскими спецназовцами судна находятся россияне — моряки из Приморского края. Коммерческий контейнеровоз MSC ARIES шел под флагом Португалии из ОАЭ в Индию, сообщает SHOT.

Борт захватили 13 апреля, десант ВМС Ирана с вертолета Ми-17 высадился на борт в Ормузском проливе. На тот момент в танкере были 25 членов экипажа, среди которых граждане Индии, РФ, Филиппин, Эстонии и Пакистана.

По данным иранского информагентства IRNA, судно имело связь с Израилем, было принято решение перевести его в территориальные воды Ирана.

На данный момент выясняется, сколько именно жителей России было на борту.

При этом общую стоимость захваченного судна вместе с грузом оценили в несколько миллиардов долларов.