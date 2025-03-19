Изнасиловавший и утопивший 14-летнюю девочку подросток из Перми осужден на 9 лет

В Перми суд приговорил 17-летнего подростка к 9 годам лишения свободы за изнасилование и убийство 14-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Пермскому краю.

Следствие установило, что 15 июля 2024 года несовершеннолетний подсудимый в пьяном виде изнасиловал и совершил другие насильственные действия сексуального характера в отношении своей 14-летней знакомой на берегу водоема в Кудымкарском округе. Затем он утопил жертву, чтобы скрыть следы преступления. Тело было обнаружено 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий в карьере.

Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого, который был помещен под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователи и криминалисты собрали доказательную базу.

Суд признал 17-летнего жителя Кудымкарского округа виновным по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).

Ранее стало известно, что в Липецкой области 39-летний мужчина несколько лет насиловал свою дочь. В результате 11-летняя девочка забеременела.