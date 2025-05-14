Изнасиловал и задушил шнуром 18-летнюю: изверг 27 лет скрывался от правосудия

Изнасиловавшего и задушившего 18-летнюю девушку россиянина нашли 27 лет спустя

27 лет назад в Кировской области мужчина надругался над 18-летней студенткой, а затем задушил ее и скрылся. Его удалось задержать только сейчас, сообщает «Лента.ру».

Трагедия произошла в 1998 году. Труп девушки нашли в лесу под Кировом.

Установлено, что мужчина изнасиловал студентку, а затем задушил кожаным шнуром. Оставив тело на месте преступления около деревни Барановщина злоумышленник скрылся.

Личность убийцы удалось установить только спустя 27 лет. Преступником оказался житель Вологодской области. Ему предъявили обвинения по статьям об изнасиловании и убийстве. Мужчину поместили под стражу.

Ранее в Омске задержали задушившего 20-летнюю девушку водителя. Он, предположительно, вступил в конфликт с жертвой, а затем расправился с ней.