«Изменился, попав в „Русскую общину“»: жена активиста из Троицка заявила об избиении

Координатора «Русской общины» Троицка в Челябинской области арестовали на 10 суток по заявлению супруги. Женщина заявила, что муж избил ее, сообщает «Осторожно, новости» .

Заявление в полицию написала 36-летняя Марина Б. Она рассказала, что в ночь с 17 на 18 июля муж накинулся на нее и попытался задушить. Женщина отметила, что после обращения к правоохранителям дело долго не хотели возбуждать, а судмедэксперт отказывался фиксировать побои.

Но в итоге на супруга Марины Станислава все же был составлен административный протокол. 1 августа его отправили под арест на 10 суток за нанесение побоев.

По словам пострадавшей, ее супруг «сильно поменялся, как только попал в „Русскую общину“». Он перестал ходить на работу и общаться с друзьями, постоянно сидел в телефоне, мог долго не появляться дома.

В воскресенье Станислав вышел на свободу. Он записал видео, где назвал свою версию случившегося и заявил о разрушающемся «институте семьи». По словам мужчины, он помог пьяной супруге и подвез ее. В машине она якобы начала выхватывать у мужа телефон и бить его.

Станислав заявил, что «был вынужден удерживать ее руки и дать пощечину», чтобы избежать ДТП. Кроме того, он сказал, что у Марины есть любовник. Сама женщина это отрицает. Она отметила, что будет подавать на развод. Однако Марина боится, что ее супруг не явится в суд, как это происходило раньше.

