сегодня в 07:53

Пьяный турист из РФ избил подполковника полиции после ДТП во Вьетнаме

Пьяный 19-летний россиянин Артур Х. вместе с девушкой ехали на мотоцикле по вьетнамскому Нячангу. Затем молодой человек потерял управление и въехал в женщину на мопеде, после чего ДТП переросло в драку с полицией, сообщает SHOT .

После столкновения девушка Артура Х. попыталась сбежать с места аварии. Однако местные жители поймали ее и вызвали полицию.

На место ДТП прибыл подполковник местной полиции, а также сотрудники дорожных служб. Пока правоохранители брали показания, Артур Х. попросил вернуть ему мотоцикл.

Полицейские отказали. Тогда Артур Х. подошел к подполковнику сзади и атаковал в лицо. В результате россиянина задержали и отвезли в СИЗО. Там мужчина пробудет до выяснения обстоятельств.