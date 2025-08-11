Пьяный турист из РФ избил подполковника полиции после ДТП во Вьетнаме
Фото - © Telegram-канал SHOT
Пьяный 19-летний россиянин Артур Х. вместе с девушкой ехали на мотоцикле по вьетнамскому Нячангу. Затем молодой человек потерял управление и въехал в женщину на мопеде, после чего ДТП переросло в драку с полицией, сообщает SHOT.
После столкновения девушка Артура Х. попыталась сбежать с места аварии. Однако местные жители поймали ее и вызвали полицию.
На место ДТП прибыл подполковник местной полиции, а также сотрудники дорожных служб. Пока правоохранители брали показания, Артур Х. попросил вернуть ему мотоцикл.
Полицейские отказали. Тогда Артур Х. подошел к подполковнику сзади и атаковал в лицо. В результате россиянина задержали и отвезли в СИЗО. Там мужчина пробудет до выяснения обстоятельств.