Избивавший жену москвич-сталкер рассказал свою версию конфликта

Москвич-сталкер Эдуард Забузов рассказал свою версию конфликта с бывшей женой Юлией. По его словам, женщина заказала его убийство у своих друзей, сообщает SHOT .

Эдуард заявил, что именно бывшая жена — инициатор всех скандалов. Он рассказал, что после родов Юлия начала много выпивать. Алкоголизм и стал причиной развода супругов. На этом проблемы не закончились. Экс-супруга запретила Эдуарду видеться с их общей дочерью, а затем она забрала ребенка и уехала в Дагестан.

Тогда мужчина последовал за ней, но на него напали друзья Юлии. Они угрожали расправой и пытались застрелить, но, по словам мужчины, пистолет заклинило. Его ударили оружием по голове и разбили телефон. После этого Эдуард вернулся в Москву.

Также он оправдался и за установленные в подъезде камеры. Забузов рассказал, что незадолго до развода подарил жене автомобиль, а камеры поставил, чтобы следить машиной.

Юлия рассказала совсем другую историю. По словам женщины, Эдуард преследует ее, врывается в квартиру и систематически избивает. Она заявила, что избиения прекращались только во время беременности. Теперь женщина намерена нанять адвоката.