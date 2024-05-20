GPS-маячки и камеры слежения: бывший муж-сталкер преследует и избивает москвичку

37-летняя жительница Москвы Юлия Забузова жалуется на бывшего мужа-сталкера Эдуарда. Мужчина преследует и избивает экс-супругу, врывается в ее квартиру и наблюдает за женщиной с помощью камер в подъезде, сообщает SHOT .

Забузова рассказала, что бывший муж и до свадьбы поднимал на нее руку, но перестал, когда она забеременела. Женщина думала, что любимый мужчина изменился, но после рождения общей дочери его поведение снова испортилось.

Последней каплей для Забузовой стала ситуация, когда она случайно уронила телевизор. Эдуарда настолько взбесила неаккуратность жены, что он схватил молоток и начал крушить всю квартиру. После этого Юлия подала на развод, и начались преследования.

Эдуард четырежды ставил на машину бывшей жены GPS-маячки, а в подъезде повесил камеры слежения. Он караулил Забузову возле дома, врывался в квартиру, требовал показать дочь и угрожал убийством. Однажды в скандал пришлось вмешаться соседям, но тогда Эдуард заявил, что супруга сама его бьет.

Женщина несколько раз обращалась в полицию. По ее словам, правоохранительные органы не реагируют на происходящее. Забузовой пришлось нанять адвоката. Сам Эдуард не хочет комментировать ситуацию.

Ранее в Красноярском крае мужчина зарезал жену и ранил в шею своего 12-летнего сына. Врачи продолжают бороться за жизнь ребенка.