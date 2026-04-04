Избитого до потери сознания хаски выписали из ветклиники в Подмосковье

Избитого мужчиной в Подмосковье хаски назвали Зевс и выписали из клиники

Хаски, который был зверски избит и оставлен умирать на обочине трассы в Люберцах, идет на поправку. Его уже выписали из ветклиники, сообщает корреспондент РИАМО.

Хозяйка официально отказалась от пса и написала соответствующую расписку. Сейчас хаски находится на передержке у волонтера Александры. Пушистому дали новое имя — Зевс.

Собаку чипировали. Также Зевсу выдали ветпаспорт.

В ветклинике у животного выявили признаки перелома височной кости справа. Хирургической коррекции пока что не потребовалось.

Ранее в подмосковных Люберцах мужчина зверски избил хаски на территории пункта приема металла, а затем бросил собаку без сознания умирать на обочине трассы. Ее подобрали неравнодушные люди и доставили в ветклинику.

Отмечалось, что животное сорвалось с цепи и случайно забежало на территорию приемки металлолома, где на него и напал человек. Хозяйка пострадавшей собаки равнодушно отреагировала на случившееся.

Полицейские установили избившего пса злоумышленника и задержали. Это ранее судимый житель Волгоградской области. Он заявил, что несколько раз ударил пса деревянным бруском, потому что тот якобы напал на принадлежащую ему домашнюю птицу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 (жестокое обращение с животными). Ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

