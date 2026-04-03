Мужчина зверски избил хаски и бросил умирать на обочине трассы в Люберцах

В подмосковных Люберцах неизвестный зверски избил хаски и бросил собаку без сознания умирать на обочине трассы. У животного черепно-мозговая травма и перелом черепа.

Инцидент произошел накануне на территории пункта приема металла, расположенном на улице Гаршина в поселке Томилино. О случившемся рассказали неравнодушные люди в соцсетях.

Момент истязания попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как пес лежит в углу у строения, мужчина подходит к нему, поднимает за ошейник и начинает таскать. Избитое животное с трудом передвигается и валится на бок. В результате неадекват решил оттащить животное в полуобморочном состоянии к проезжей части. За происходящим наблюдают еще двое, они никак не вмешиваются в ситуацию.

0:23 Видео - © lebedevadaryaa

На следующей записи показано, как раненная и грязная собака одиноко бродит по трассе, мимо нее проезжают машины.

По словам неравнодушных граждан, мужчины с видео не имеют никакого отношения к собаке. Хаски, вероятно, сорвался с цепи на другом участке и случайно забежал на территорию приемки металлолома, где его зверски избили палками и арматурой. Хозяйка пострадавшей собаки равнодушно отреагировала на случившееся.

В результате животное доставили в ветклинику. Ему срочно требуются стационар и лечение.

