Избили и оттаскали за волосы: на женщину с ребенком напали после ДТП в Орске

Жительница Орска ехала с ребенком на машине, но в них врезался другой автомобиль, из которого вышла женщина и набросилась на пострадавшую. Она избила и оттаскала ее за волосы, а затем к избиению присоединился ее муж, сообщает РЕН ТВ .

Маргарита с дочерью своего мужа ехала в больницу в Оренбургской области. Однако они успели отъехать от дома всего на 200 метров, когда в них влетело другое авто. Из него тут же выбежала дама и напала на Маргариту. Девушку били ногами по животу, телефоном по затылку и таскали за волосы.

У пострадавшей много гематом, а левая рука практически не функционирует. Пока Маргариту избивали, 13-летняя девочка находилась на заднем сиденье. В какой-то момент виновница аварии вытащила ее из машины со словами: «Я тебя сейчас отправлю к маме». При этом биологическая мать девочки разрешила Маргарите находиться с ребенком.

Затем на место приехал муж пострадавшей. Он начал стучать по машине Маргариты. Вскоре к нему присоединился знакомый в жилетке с надписью «автоинспектор». Пострадавшая девушка подумала, что это правоохранитель, и открыла дверь. Тогда к ней тут же подбежал муж виновницы аварии и начал избивать.

По словам Маргариты, все это время женщина и ее муж кричали, что им за избиение «ничего не будет», а также заявляли о своих связях. Когда на место прибыли инспекторы ДПС, они определили, что виновата в аварии женщина, которая набросилась на Маргариту.

Ранее ДТП с участием маршрутки и такси произошло на Калужском шоссе в Москве. Пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

