7 человек пострадали при столкновении маршрутки и такси в Новой Москве
Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори
ДТП с участием маршрутки и такси произошло на Калужском шоссе (в районе поселения Десна) в ТиНАО столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Предварительно, в аварии пострадали семь человек, в том числе один ребенок.
На месте ДТП в Новой Москве работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробностей об инциденте нет.
Ранее автобус насмерть сбил женщину на переходе в Новой Москве. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.