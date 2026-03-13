сегодня в 11:00

7 человек пострадали при столкновении маршрутки и такси в Новой Москве

ДТП с участием маршрутки и такси произошло на Калужском шоссе (в районе поселения Десна) в ТиНАО столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Предварительно, в аварии пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

На месте ДТП в Новой Москве работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробностей об инциденте нет.

Ранее автобус насмерть сбил женщину на переходе в Новой Москве. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.