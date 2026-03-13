Автобус насмерть сбил женщину на переходе в Новой Москве

На трассе Воскресенское — Каракашево — Щербинка в ТиНАО автобус насмерть сбил женщину на переходе, сообщает пресс-служба московской ГАИ.

Предварительно, ДТП произошло в районе дома №14 по улице Космонавтов. Водитель автобуса наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

В районе ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее массовая дорожная авария произошла в столичном районе Внуково.

