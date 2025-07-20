Избил одну, вторую грубо изнасиловал: 17-летнего маньяка поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге 17-летний парень набросился на 59-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать. Его попытка провалилась, но через полчаса он надругался над 22-летней девушкой, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел в Красном Селе, где юный маньяк напал сразу на двух женщин. Сначала несовершеннолетний набросился на 59-летнего директора магазина, которая утром пришла на смену.

Парень ударил ее в туловище, затем порвал на женщине одежду и попытался изнасиловать. При этом подросток говорил о «любви», требовал не сопротивляться, грозя убить жертву. Внезапно заработала сигнализация, маньяк отвлекся, а пострадавшей удалось вырваться.

Через полчаса парень снова совершил нападение — это произошло в парке через дорогу. В этот раз он выбрал в качестве жертвы 22-летнюю девушку. Подросток распылил ей перцовый баллончик в лицо, а затем затащил в кусты и изнасиловал. Девушка осталась жива.

Обе жертвы написали заявление в полицию. 17-летнего преступника уже задержали.

Ранее пьяный 18-летний юноша изнасиловал 38-летнюю собутыльницу под Петербургом. Они вместе распивали спиртное.