Хотел горячую «милфу»: пьяный юноша изнасиловал 38-летнюю собутыльницу под Питером

В городе Волосово в Ленинградской области задержан 18-летний молодой человек по подозрению в изнасиловании женщины после посиделок с горячительными напитками. Инцидент произошел 17 июля, сообщает 78.ru .

Предварительно, местный житель обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 38-летней женщины.

Преступление произошло на Юбилейной улице после того, как они вместе распивали спиртное. На следующий день женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По ее словам, пьяный молодой человек изнасиловал ее.

Горячего юношу задержали полицейские, но вскоре отпустили под обязательство о явке. В настоящее время следственные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

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