Мог изнасиловать: пьяный мужчина вломился в квартиру к полуголой девушке в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга пьяный мужчина вломился в незапертую квартиру к 19-летней девушке, которая вышла из душа, сообщает SHOT .

Девушка живет вместе со своим парнем, но в момент происшествия была дома одна. В районе шести часов петербурженка услышала, как открывается дверь. Она подумала, что вернулся молодой человек, но вместо него на пороге стоял 59-летний пьяный мужчина.

По словам пострадавшей, она только вышла из ванной и была одета в одну футболку. Девушка испугалась, что мужчина может ее изнасиловать. При этом на просьбы покинуть квартиру названный гость не реагировал, он просто ходил по квартире и осматривал комнаты.

Напуганная девушка позвонила своему парню, и он вернулся домой.

Общение молодого человека с пьяным мужиком продолжилось в подъезде. Он, как рассказала пара, начал на них орать, замахиваться на девушку и угрожать связями. Позже дебошира нашла и забрала какая-то женщина.

Молодые люди после происшествия отправились писать заявление в полицию.