Из-за ударов ЦАХАЛ в Газе погибли 10 палестинцев

После возобновления военной операции Израиля в секторе Газа поступили сообщения о новых жертвах среди мирного населения. По данным гражданской обороны, погибли 10 человек, пишет ТАСС .

Несмотря на то, что 19 января в 9:30 по московскому времени должно было вступить в силу перемирие, израильские силы продолжили наносить удары по территории палестинского анклава. Распоряжение не прекращать огонь до момента, пока ХАМАС не предоставит список освобожденных заложников, сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Согласно информации местной гражданской обороны, в результате обстрелов число погибших достигло 10 человек, а количество раненых превысило 25.

Происшествия случились в разных частях сектора: шесть жертв зафиксировано в столице страны, три человека погибли на севере региона, еще одна смерть подтверждена в Рафахе. Все случаи гибели мирных жителей произошли уже после предполагаемого времени начала режима тишины.