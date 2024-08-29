Из-за конфликта мужчина убил свою сестру молотком на юго-востоке Москвы

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СК: мужчина убил свою сестру ударом молотка по голове на юго-востоке Москвы

Мужчина убил сестру ударом молотка по голове на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного комитета.

Инцидент произошел 25 августа. Мужчина, как считает следствие, в многоквартирном доме на Таганрогской улице Москвы повздорил с сестрой. Во время конфликта он ударил родственницу по голове молотком как минимум один раз.

Сестру мужчины увезли в больницу. Через некоторое время она умерла из-за полученных повреждений.

Следственные действия продолжаются. Мужчину задержали и допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее мужчина, предположительно, выбросил жену и ребенка из окна в Москве. Фигуранта дела заключили под стражу.