25 ноября в Лосино-Петровском парке пройдет день спорта и заботы о здоровье. В зоне у очага в 10:00 начнется спортивная программа «Движение — жизнь».

В 10:20 состоится гимнастика «Сила в гибкости». Занятие подойдет как опытным участникам, так и начинающим. Основное внимание уделят плавности движений, правильной технике и бережному отношению к телу.

29 ноября Лосино-Петровский и Свердловский парки проведут праздничную программу ко Дню матери для детей и взрослых. В Лосино-Петровском парке площадкой станет зона у очага. В Доме Мудрого Филина также запланирован творческий мастер-класс «Подарок маме».

Подробности, изменения в расписании и дополнительные анонсы публикуются в официальных каналах парков в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Все мероприятия бесплатные. Возрастное ограничение — 0+.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.