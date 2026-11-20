Ветераны СВО, представители фонда поддержки, образовательных учреждений и предприятий 19 ноября обсудили в Электростали социальную адаптацию и трудоустройство участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в Центральной библиотеке имени К. Г. Паустовского. В ней участвовали ветераны СВО, представители фонда «Защитники Отечества Московской области», Центра поддержки участников СВО и их семей, образовательных учреждений и предприятий городского округа.

Заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества Московской области» по вопросам трудоустройства и переобучения Юлия Николаевна Шмелева рассказала о возможностях профессионального обучения, помощи в поиске работы и сопровождении при возвращении к трудовой деятельности.

Представители образовательных учреждений и производственных предприятий Электростали сообщили о возможностях переобучения и готовности принимать ветеранов на работу, учитывать их навыки и помогать в профессиональной адаптации. На встрече подчеркнули важность открытого диалога, личного участия и конкретных решений для возвращения бойцов к мирной жизни.

Электростальское отделение ассоциации ветеранов СВО объединяет более 100 человек. В городе постоянно работает Центр поддержки участников СВО и их семей. За помощью туда обратились более 500 семей, всего поступило свыше 3 тыс. обращений. Бойцам передали более 250 тонн гуманитарной помощи.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.