Из-за аварии в Копейске Челябинской области образуется гигантский каток

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KP: жители 37 улиц остались без воды из-за аварии в городе под Челябинском

В городе Копейске Челябинской области с утра нет воды у жителей 37 улиц. Случившаяся авария затронула даже центральные районы города, сообщает kp.ru .

Поток воды заметили вдоль проспекта Славы, от ДК Кирова до Кировского, отмечают местные жители. В 2023 году в этом же месяце была аналогичная авария.

Через несколько дней температура воздуха опустится до восьми градусов мороза, образуется импровизированный каток. Вода уже сейчас достает до колен.

Восстанавливать водоснабжение будут минимум несколько часов. Вода в квартиры станет поступать постепенно.

Ранее жители Звенигорода в Подмосковье сказали, что городской округ погрузился во мрак. Света не было в домах и на улице.