В подмосковном Звенигороде восстановлено электроснабжение

сегодня в 22:17

Электроснабжение полностью восстановили в подмосковном Звенигороде, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.

«Всем потребителям подано напряжение в 21:40. Время обесточения — 49 минут», — говорится в сообщении.

Кратковременный перерыв в электроснабжении был связан с нарушением в работе электрооборудования.

Ранее жители подмосковного Звенигорода сообщили, что городской округ погрузился во мрак, в домах. На улицах не было электричества.

Электричество пропало примерно в 20:40 не только в домах, но и на улице — отключились фонари освещения вдоль тротуарных зон и на проезжей части.

В оперативных службах сообщили, что в городе произошла авария на подстанции.