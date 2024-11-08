Видео: в подмосковном Звенигороде пропало электричество

Жители подмосковного Звенигорода сообщают, что городской округ погрузился во мрак, в домах и на улицах отсутствует электричество, сообщает SHOT .

Горожане сообщают, что электричество пропало примерно в 20:40 не только в домах, но и на улице — отключились фонари освещения вдоль тротуарных зон и на проезжей части. Очевидцы снимают видео, на которых видно, что в Звенигороде светятся только фары проезжающих автомобилей.

В оперативных службах сообщили, что в городе произошла авария на подстанции. Другие подробности не уточняются.

Специалисты знают о проблеме и устранят ее настолько быстро, насколько смогут.