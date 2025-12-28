Из ТЦ в Сочи эвакуировали свыше 300 человек из-за пожара в автосервисе Происшествия сегодня в 17:24 Фото - © Кузин Алексей / Фотобанк Лори

328 человек заблаговременно вышли из торгового центра в Сочи во время крупного пожара, произошедшего в автосервисе, соседних складах и здании, сообщает РИА Новости.