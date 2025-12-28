Из ТЦ в Сочи эвакуировали свыше 300 человек из-за пожара в автосервисе
Фото - © Кузин Алексей / Фотобанк Лори
328 человек заблаговременно вышли из торгового центра в Сочи во время крупного пожара, произошедшего в автосервисе, соседних складах и здании, сообщает РИА Новости.
Ранее из горящего здания выпрыгнула женщина, ее госпитализировали с переломами.
Площадь пожара составила более 1 тыс. «квадратов». Пожарные потушили открытое горение.
В администрации города рассказали, что, предварительно, жертв в данном ЧП нет. На месте работает оперативный штаб. Пострадали три человека, их доставили в больницу.
