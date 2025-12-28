сегодня в 17:16

Женщина выпрыгнула из окна горящего здания в Сочи

Крупный пожар произошел в автосервисе в Сочи, пытаясь спасись от огня, из окна выпрыгнула женщина, сообщает Ura.ru .

По данным местного МЧС, огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м. Пламя перекинулось на соседние здания. По предварительной информации, никто не погиб.

Выпрыгнувшая из окна женщина жива. У нее диагностировали переломы.

Крупное возгорание в Сочи тушат 60 спасателей и 15 единиц техники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.