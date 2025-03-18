Из тайги в Магаданской области в 40-градусный мороз эвакуировали двух туристов

Оказалось, что два брата сегодня ночью перевернулись на снегоходе в районе озера Чистое. Один из них получил серьезные травмы. Второй разжег огонь и отправился за помощью. Добравшись до места, где ловила связь, позвонил жене, которая вызвала группу спасения.

Спасатели прибыли на к месту ЧП на четырех единицах техники.

Ранее Михаил Пичугин провел в открытом море 67 дней, 20 из которых дрейфовал с телами своего брата и племянника. 15-летний юноша первым скончался, не выдержав всех трудностей, за ним из жизни через несколько дней ушел его отец — мужчина скончался во сне от переохлаждения и голода.