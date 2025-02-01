Из разбившихся в США самолета и вертолета извлекли все самописцы

Следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолета и вертолета, пишет РИА Новости .

Второй самописец записывал записи разговора пилотов, в него попала вода, но это нельзя назвать необычной ситуацией для расшифровки данных, сообщил представитель Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB).

Что касается «черного ящика» с военного вертолета, то самописцы были объединены и следователи считают, что с них также смогут получить все необходимые данные.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.