Трамп: врезавшийся в лайнер вертолет летел выше допустимого

сегодня в 17:37

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный вертолет, который врезался в пассажирский лайнер рядом с аэропортом в Вашингтоне, летел выше разрешенного уровня, сообщает РИА Новости .

Американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Black Hawk поднялся на высоту более 200 футов (61 м).

«Это не так сложно понять, правда?» — добавил Трамп.

Президент США до этого подчеркивал, что в авиакатастрофе никто не выжил. На борту были как россияне, так и американцы.

Трагедия произошла 29 января. Гражданский самолет Bombardier CRJ700 American Eagle Airlines врезался в военный вертолет армии США. Оба воздушных судна упали в реку, все 64 пассажира и трое военных погибли.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что у троих погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном есть российское гражданство.