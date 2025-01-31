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Захарова: трое погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне были гражданами РФ

У трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, произошедшей 29 января, есть российское гражданство. Информацию по поводу четвертого человека проверяют, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На борту самолета летели россияне. Среди них были чемпионы мира в составе сборной РФ Евгения Шишкова, Вадим Наумов. Также на рейсе находилась советская фигуристка Инна Волянская. Все они в Соединенных Штатах работали тренерами.

Вместе с русскоговорящими спортсменами, а авиакатастрофе умерли и американские фигуристы. Никто из пассажиров не выжил.

Вечером 29 января гражданское воздушное судно Bombardier CRJ700 American Eagle Airlines врезалось в военный вертолет армии США. Оба воздушных судна упали в реку. На борту были 64 человека.

31 января спасатели нашли трупы 40 человек, погибших в авиакатастрофе. Тела вынесло на береговую линию.