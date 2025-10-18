Из-под платформы вырывается пламя: на станции МЦД Белорусская случился пожар

На платформе у станции МЦД Белорусская в Москве произошел пожар

Рядом со станцией МЦД Белорусская заметили густой дым, из-под платформы вырывается огонь. Пассажиры отметили, что мог загореться кабель, сообщает MSK1.ru .

На опубликованной записи видно, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. Горит небольшой объект, расположенный под платформой. От него валит дым.

На месте происшествия также находятся полицейские. Что именно произошло, не уточняется. Также неизвестно, повлияло ли ЧП на график движения поездов.

Ранее в жилом доме в Новосибирске произошел пожар. Он затронул площадь 600 кв. м. Четыре человека погибли. Еще столько же отвезли в больницу с разными травмами.

