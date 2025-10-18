сегодня в 05:57

Четверо человек погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

В Новосибирске произошла трагедия — в жилом доме по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 8 вспыхнул пожар общей площадью 600 квадратных метров. По последним данным, четыре человека погибли, еще четверо были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Семнадцати жильцам удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. В тушении пожара были задействованы значительные силы — 54 человека личного состава и 18 единиц пожарной техники, на месте также работали бригады скорой медицинской помощи.

Прокуратура уже организовала проверку по факту возгорания, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии и причины пожара.