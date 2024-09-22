Истребители ВВС ФРГ были подняты из-за российских самолетов над Балтийским морем

Речь идет об истребителях Eurofighter. Они участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой.

Как отмечается в сообщении ВВС Германии, истребители НАТО поднялись в воздух якобы из-за российских военных самолетов. Взлет был совершен по тревоге в Латвии.

В ВВС Германии заявили, что пять российских самолетов якобы летали «без полетного плана и с выключенными транспондерами». Там добавили, что Eurofighter сопроводили в небе один Су-35 и четыре Су-30.

Ранее в Пентагоне заявили, что не заметили повышенной активности российской авиации у американской территории. Однако там добавили, что союзники США по НАТО продолжат наблюдать за российскими маневрами.