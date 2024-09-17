США не опасаются российских военных самолетов у своей территории

В США не заметили повышенной активности российской авиации у американской территории, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ее слова цитирует ТАСС .

«Россия планирует провести несколько учений в середине сентября. США уже давно следят за этими запланированными учениями, и они не представляют угрозы для США и НАТО», — указано в заявлении военной чиновницы.

По словам Сингх, Вашингтон и союзники США по НАТО продолжат наблюдать за российскими маневрами, не считая полеты российских самолетов чем-то необычным.

Минобороны России 15 сентября сообщило о плановом полете стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского моря.