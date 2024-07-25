Минобороны РФ: ВВС России и Китая не нарушали воздушное пространство США

ВВС РФ и КНР в очередной раз провели патрулирование воздушного пространства неподалеку от США и Канады, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В полете участвовали стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Хун-6к. Запланированное патрулирование проводилось над акваториями Берингова и Чукотского морей, а также на севере Тихого океана.

Стратегические бомбардировщики обоих стран прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С. Суммарно пилоты летели пять часов. На разных точках маршрута их сопровождали истребители других стран. Однако воздушное пространство иных государств нарушено не было.

Ранее командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заметило военные самолеты России и Китая в опознавательной зоне ПВО Аляски. Для сопровождения в воздух подняли истребители США и Канады.