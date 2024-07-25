США заметили над Аляской пролетевшие самолеты ВВС РФ и Китая

Это были два российских самолета Ту-95 и два военных самолета H-6 Китая. Они оставались в международном воздушном пространстве, не входили в воздушную зону США или Канады.

Как уточнили в NORAD, самолеты перехватили американские и канадские истребители организации.

При этом в NORAD считают, что активность россиян и китайцев в этой воздушной зоне не рассматривается командованием как угроза.