США заметили над Аляской пролетевшие самолеты ВВС РФ и Китая
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Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заметило военные самолеты РФ и КНР в опознавательной зоне ПВО Аляски, сообщает РБК.
Это были два российских самолета Ту-95 и два военных самолета H-6 Китая. Они оставались в международном воздушном пространстве, не входили в воздушную зону США или Канады.
Как уточнили в NORAD, самолеты перехватили американские и канадские истребители организации.
При этом в NORAD считают, что активность россиян и китайцев в этой воздушной зоне не рассматривается командованием как угроза.