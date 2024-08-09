Истребители Су-34 ВКС РФ атаковали авиабомбами ВСУ в приграничье Курской области

сегодня в 14:28

Минобороны: истребители Су-34 ВКС РФ сбросили авиабомбы на ВСУ в Курской области

Военно-космические силы России атаковали технику и солдат Украины в приграничье Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Цели для удара были предварительно разведаны. Затем ВКС РФ атаковали противника управляемыми авиабомбами.

После удара российская разведка подтвердила, что украинские солдаты и техника выведены из строя. Затем летчики вернулись в место постоянной дислокации.

В Курскую область отправили дополнительные подразделения ВС РФ. Они оснащены разнообразными видами вооружений, среди которых РСЗО «Град», танки, бронеавтомобили.