Истребители США сбили 11 выпущенных хуситами беспилотников

Американские истребители сбили 11 беспилотников, выпущенных правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситы), сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что беспилотники не достигли авианосца USS Harry Truman.

«Американские военные самолеты сбили 11 беспилотников хуситов в воскресенье, ни один из них не приблизился к Truman», — говорится в сообщении.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.

Он уточнил в эфире телеканала Al Masirah, что также были атакованы и сопровождающие авианосец суда.