Истребитель ВВС США разбился на полигоне к северу от Лас-Вегаса

Истребитель F-35 с авиабазы «Неллис» разбился в штате Невада. Пилот остался жив, он получил незначительные травмы, сообщает РИА Новости .

Истребитель потерпел крушение к северу от Лас-Вегаса на территории испытательного и тренировочного полигона.

На месте происшествия работают аварийные службы.Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

«Пилот находится в безопасности, ему оказывают помощь в связи с незначительными травмами», — сообщили в пресс-службе ВВС США.

