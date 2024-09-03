Истребитель МиГ-29 разбился в Индии, пилот катапультировался
В Индии разбился истребитель МиГ-29 национальных ВВС. Пилот успел катапультироваться, сообщает RT.
Инцидент произошел во время тренировочного полета в секторе Бармер.
Отмечается, что произошла техническая неполадка, которая чуть не привела к трагическим последствиям и вынудила пилота катапультироваться.
В результате, по предварительной информации, никто не пострадал. Инициировано расследование инцидента.
Ранее на Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8. Вся страна будет скорбеть об умерших 3 сентября.