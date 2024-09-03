Истребитель МиГ-29 разбился в Индии, пилот катапультировался

Инцидент произошел во время тренировочного полета в секторе Бармер.

Отмечается, что произошла техническая неполадка, которая чуть не привела к трагическим последствиям и вынудила пилота катапультироваться.

В результате, по предварительной информации, никто не пострадал. Инициировано расследование инцидента.

Ранее на Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8. Вся страна будет скорбеть об умерших 3 сентября.