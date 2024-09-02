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На Камчатке объявили день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8

День траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября, пишет РИА Новости .

«Крушение вертолёта Ми-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днём траура», — заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Он также выразил соболезнования семьям погибших.

На месте крушения спасатели обнаружили тела 18 человек.

Ранее сообщалось, что Ми-8 пропал с радаров на Камчатке 31 августа. Поиски воздушного судна осложнял сильный туман и плохая видимость. Обломки вертолета нашли на высоте 900 метров. По данным МЧС, все, кто находился на борту, погибли.